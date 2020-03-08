Милованов размышляет, почему женщины зарабатывают меньше мужчин. Нашел пять причин
В среднем женщины в Украине зарабатывают на 22-23% меньше, чем мужчины.
Об этом у себя в Facebook пишет бывший министр экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на данные Госстата.
Милованов приводит статистику, согласно которой только в одной сфере женщины зарабатывают больше – в административном обслуживании (102,9% в сравнении с мужчинами).
Также женщины получают высокие зарплаты в сфере образования (98,1% от зарплат мужчин).
В этой связи, бывший министр размышляет, почему в Украине сложилась такая ситуация:
- За ту же работу женщинам платят меньше. Милованов считает, что это "маловероятно".
- В компаниях, где платят больше, руководство предпочитает мужчин. "Не верю в это, нет у меня подтверждения", – пишет экс-министр.
- Культура и стереотипы в обществе дают мужчинам больше возможностей для продвижения по карьерной лестнице.
- Женщины больше времени проводят вне рынка труда (работа на дому, дети и пр.) и поэтому у них меньше времени на развитие карьеры.
- В обществе сложился стереотип о "типично мужских" и "типично женских" профессиях.
"Нравится нам это или нет, но женщины в среднем получают меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Путем образования, профессионализации, борьбы со стереотипами и дискриминацией", – подытожил Милованов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10 727 грн.
- Это на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. При этом зарплата оказалась на 12,5% меньше, чем в декабре (12 264 грн).