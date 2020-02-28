В январе зарплата украинцев вернулась на уровень октября, – Госстат

Реальная зарплата в годовом выражении выросла на 12,5%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10 727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Об этом сообщил Госстат.

При этом зарплата оказалась на 12,5% меньше, чем в декабре (12 264 грн). А по величине средняя январская зарплата оказалась равной октябрьской.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года в годовом выражении выросла на 12,5%.

Самая высокая начисленная зарплата в январе была в Киеве – 15 787 грн, самая низкая – в Тернопольской области – 8 181 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую среднюю зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 080 грн, самую низкую – "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" – 7 297 грн.

Динамика средней зарплаты в Украине

Как ранее сообщал Фокус:

Государственная казначейская служба перечислит государственным угольным предприятиям 654 млн грн. Эти деньги будут направлены на выплату зарплат шахтерам и на обязательные платежи, связанные с зарплатами.

Премьер и 17 министров вместе за декабрь-2019 получили 2,46 млн грн зарплат, надбавок и премий.