Коронавирус в Украине. Кабмин ввел карантин до 3 апреля

На сегодняшнем заседании Кабмин ввел карантин по коронавирусу по всей стране: с 12 марта до 3 апреля. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек (исключение – Верховная Рада);

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП на границе. Из 219 останется 49. По словам премьера,там оборудованы места для карантина.

Правительство выделило 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

Министр здравоохранения заверил, что в стране есть в наличии 15 млн медицинских масок.

В ответ на обращение депутатов от "Евросолидарности" о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания Кабмина для журналистов.

Напомним, с 12 марта в Киев будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах, художественных, спортивных школах и других. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Как ранее сообщал Фокус: