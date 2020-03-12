Коронавирус в Украине: под подозрением — мужчина, вернувшийся из Польши

По состоянию на 12 марта в Украине остается единственный лабораторно подтвержденный случай COVID-19, сообщает Минздрав.

Всего в Центр общественного здоровья поступило 47 сообщений о подозрении на COVID-19 (1 – подтвержден лабораторно, 45 – отрицательные, коронавируса нет, 1 – исследуется).

Новый подозреваемый – "мужчина преклонного возраста, который приехал из Польши. У него уже есть пневмония", – сказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом о втором госпитализированном сообщили в Сумах, сообщило "Укринформ".

По словам заместителя председателя Сумской ОГА Ивана Боршоша, в инфекционную больницу поместили мужчину, который вернулся из Италии. "73-летний сумчанин гостил у своей дочери в городе Нембро, провинция Ломбардия, где сейчас бурлит коронавирус. По прилету у него зафиксировали незначительное повышение температуры. Поэтому было принято решение госпитализировать его на две недели в областную инфекционную больницу", – рассказал он.

У сумчанина взяли анализы и отправили их в Киев. Результаты должны поступить до конца сегодняшнего дня.

Как ранее сообщал Фокус: