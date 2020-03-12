В Украине из-за коронавируса думают над запретом на передвижение, – МОЗ

В случае дальнейшей фиксации распространения коронавируса на определенной территории, украинцев могут ограничить в праве на свободное передвижение.

Об этом на брифинге рассказал замглавы МОЗ Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Дополнительные меры возможны, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни... Могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле", – заявил Ляшко.

Речь идет о запрете на временное передвижение за пределы соответствующей территории.

Также в Минздраве рассказали, что ВОЗ по распространению вируса классифицирует страны по четырем категориям:

первая – когда в стране не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции

вторая – регистрация единичных случаев, связанных с путешествиями за пределы страны

третья – когда есть локальные кластеры вспышки болезни, можно отслеживать передачу инфекции в пределах одной административной территории

четвертая – когда происходит массовое распространение болезни.

Украина сейчас находится во втором кластере и готовится переходить в третий. "Но мы работаем превентивно", – добавил Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.