У иностранцев с самолета из Милана коронавирус не обнаружили, – Минздрав

У иностранцев, прибывших в Украину из Милана рейсом МАУ 13 марта, и у которых были выраженные симптомы болезни, коронавирус не обнаружили. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"Медицинскими работниками определенной больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета "Милан – Киев". По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уже получили список пассажиров, находившихся на борту самолета, на котором могли быть больные.

"Каждому пассажиру будут предоставлены инструкция по самоизоляции и направление на прохождение в ближайшее время теста на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом", – объяснили в Минздраве.

Напомним, вечером 12 марта в Киев из Милана прилетел самолет МАУ рейса PS 312. На его борту находился глава независимого профсоюза медработников Антон Гура, который решил провести "социальный эксперимент" (утром он прилетел в Милан и вечером того же дня отправился обратно) и выяснить, как в Украине проверяют на границе на коронавирус. По его словам, на борту самолета находились много иностранцев, которые кашляли и принимали жаропонижающие препараты. Когда самолет приземлился, медработники проверили пассажирова и хотели всех отпустить. Как говорит Гура, только по требовнию бортпроводниц нескольким пассажирам провели повторный температурный скрининг, после чего троих из них забрали на скорой.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.