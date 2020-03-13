Сутки на Донбассе: ранен украинский защитник
В течение прошлых суток 12 марта боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Два обстрелf были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Водяным и неподалеку от Песок.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций: неподалеку от Зайцевого (работала снайперская пара) и в районе населенного пункта Луганское.
С началом текущего периода боевики из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. Потерь за текущие сутки нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В оккупированном Донецке был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.