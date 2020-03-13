Сутки на Донбассе: ранен украинский защитник

В течение прошлых суток 12 марта боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Два обстрелf были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Водяным и неподалеку от Песок.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций: неподалеку от Зайцевого (работала снайперская пара) и в районе населенного пункта Луганское.

С началом текущего периода боевики из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. Потерь за текущие сутки нет.

Как ранее сообщал Фокус: