Словакия из-за коронавируса ограничила въезд украинцам и другим иностранцам
С 13 марта в Словакию разрешен въезд только тем иностранцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в стране. Это ограничение связано с распространением эпидемии коронавируса, говорится в официальном документе Госпогранслужбы Украины.
Оно опубликовано в телеграм-канале "Политика Страны".
С 13 до 27 марта правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию: запрещены массовые мероприятия, в учебных заведениях объявлен карантин и др.
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение. Мера сохранится до 1 мая.
В Ирландии до 29 марта будут закрыты все школы, вузы, детские сады, музеи, галереи и туристические объекты, отменены все массовые мероприятия.
Правительство Мальты на неделю, до 20 марта закрыло все образовательные учреждения и отменило все массовые мероприятия.
До 31 марта все массовые мероприятия отменены в Нидерландах. Школы и университеты страны продолжат функционировать в обычном режиме.
В Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуаци. Это предполагает закрытие учебных заведений и отмену массовых мероприятий с числом участников более 200 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.