Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на Сивохо
Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца до 10 мая Сергея Тамарина за драку на презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
Об этом сообщают "Українські Новини".
Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, суд удовлетворил это ходатайство. Адвокат Тамарина сообщил, что будет подавать апелляцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.
- На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.
- В результате, полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.
- Сам Сивохо после всего произошедшего написал у себя в Facebook, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".