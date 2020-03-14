На время карантина в Украине закроют 107 пунктов пропуска, – ГПСУ

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге в субботу заявил, что на время карантина из-за коронавируса в Украине приостановят работу 107 пунктов пропуска. Об этом сообщает Деловая столица.

"Несколько хотел бы детализировать положения в распоряжении Кабмина. Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу", – заявил Дейнеко.

Он подчеркнул, что остается достаточное количество пунктов пропуска, которые продолжат работать. Он добавил, что будут закрыты те пункты, где наблюдался небольшой пассажиропоток.

"Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу 3-5 человек. Мы оставили необходимое количество пропуска с каждой смежной страной. Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы", – сказал глава ГПСУ.

Он также сообщил, что Кабмин пока не принял решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе.

"По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения", – сказал Дейнеко.

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