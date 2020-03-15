В последний момент. МАУ взвинтила цены на авиабилеты за день до закрытия границ

Украина
Стоимость билетов на некоторые направления превышает тысячу долларов

Украинская авиакомпания МАУ подняла стоимость билетов за день до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта авиакомпании.

После резкого подорожания цены на некоторые билеты превысили 1 тыс. долларов. Стоит подчеркнуть, что Украина в 00:00 16 марта закрывает свои границы для иностранцев, а 17 марта с 00:00 прекращает авиасообщение. Также президент Владимир Зеленский призвал украинцев за рубежом в течение ближайших дней вернуться домой, а МАУ объявила о дополнительных рейсах до 17 марта, чтобы забрать всех желающих.

Так, дополнительный рейс был запущен Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

В это же время, из Лондона в Киеве эконом классом в субботу, 14 марта, можно было улететь за 9,7 тыс. гривен, а в воскресенье почти в три раза дороже – 24,2 тыс. гривен.

Из Парижа в Киеве сегодня можно улететь почти за 22 тыс. гривен, а в понедельник, 16 марта, стоимость билета уже составляет более 35 тыс. гривен.

Билеты на другой дополнительный маршрут Вена-Киев 15 марта продаются от 10 тыс. гривен, а 16 марта – от 12,8 до 19,9 тыс. гривен. Стоимость билета на рейс Австрийских авиалиний на 7 тыс. ниже, чем у МАУ.

15 марта из Тель-Авива в Киев можно улететь за 28,3 тыс. гривен.

Билеты на рейсы европейских лоукостеров Ryanair и Wizzair на воскресенье или раскуплены, или рейсы на этот день не запланированы.

Как ранее сообщал Фокус: