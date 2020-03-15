КПВВ на Донбассе приостанавливают работу: высокая угроза завоза коронавируса из ОРДЛО

В понедельник, 16 марта, контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостанавливают свою работу. Об этом сообщает Донецкая и Луганская областные администрации.

"КПВВ в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля, единственный пункт пропуска в Луганской области ("Станица Луганская") — на две недели", – говорится в сообщениях.

Такое решение было принято командующим операцией Объединенных сил из-за угрозы распространения коронавируса.

Исключение будут сделано лишь для тех граждан, которые направляются в сторону территории, где зарегистрированы. То есть, в сторону неподконтрольной властям территории пропустят только граждан с пропиской в отдельных районах Донбасса, и наоборот.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава Луганской области Сергей Гайдай.

Он также подчеркнул, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах соцзащиты в этот период, не стоит волноваться, сроки будут продлены. Также не будут прекращаться социальные и пенсионные выплаты.

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