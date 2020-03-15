"Хранят на всякий случай в гараже". В Украине богачи скупают дефицитные аппараты ИВЛ
В Украине богатые предприниматели начали скупать аппараты искусственной вентиляции легких, которые хранят в неподключенном виде на случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал собственник одной из украинских сетей по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко в Facebook.
"Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад – пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет", – говорит Давиденко.
По его словам, аппараты экспертного класса, которые нужны при коронавирусной инфекции, стоят от 2 млн грн и сейчас их нет в наличии.
Давиденко добавил, что помимо покупки аппарата, его необходимо установить, подключить, инсталлировать и настроить. На все необходимые манипуляции может просто не хватить времени, когда речь идет о спасении человеческой жизни. А когда пациенту требуется исскуственная вентиляция легких, то в таком состоянии он должен находиться в больницы.
"В конце концов. ИВЛ это ведь не электробритва. Его ещё надо установить, подключить, инсталлировать, настроить. Можно ведь и не успеть... Поверьте мне.
Это не разумно, не морально, не этично и не практично", – пишет Давиденко.
Поэтому он советует бизнесменам дарить купленные ИВЛ больницам
"Покупайте ИВЛ и сразу ставьте его в подарок в любое инфекционные отделения украинской больницы. Поверьте, если вам не дай Бог оно таки понадобится вас будут там лечить как самого лучшего и самого главного пациента. А пока. Купленный вами впрок ИВЛ будет спасать жизнь другим людям и вам это обязательно зачтется", – подытожил бизнесмен.
В качестве наглядного примера помощи согражданам Давиденко приводит историю владельца Alibaba Джека Ма. По его словам, в пик эпидемии коронавируса в КНР китайский бизнесмен покупал маски со всего мира, в том числе и в Украине, за 1 доллар при их себестоимости в 0,05 центра. После этого, маски были розданы бесплатно в пострадавших от коронавируса районах Китая.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине в больницах имеется 605 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек, из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.
- По состоянию на 15 марта, в Украине было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавиурса COVID-19. Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19.