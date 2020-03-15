Закроют все. Во Львове будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки

Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже , - написал он.

Мэр также сообщил, что 15 марта в городе госпитализоровали четверых человек с подозрением на коронавирус. Они находятся в состоянии средней тяжести. Биоматериалы отправили на анализ в Киев.

В комментарии ZAXID.NET Садовый уточнил, что речь идет о временном прекращении деятельности вообще всех торговых заведений, не имеющих стратегического значения для жизнедеятельности - в том числе ресторанов, кафе и торгово-развлекательных центров.

Также на вторник, 17 марта, назначено внеочередное заседание горсовета , на котором депутаты также рассматривать усиление мер по противодействию распространению коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".