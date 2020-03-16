Ситуация на Донбассе: боевики ранили двух украинских военных
В зоне боевых действий на Донбассе, 15 февраля, в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения, еще двое – боевые поражения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
За сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Боевики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, запрещенное минского договоренностями.
Обстрелы зафиксировали вблизи Песков, Лебединского, Невельского, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Луганского и Крымского.
Как ранее сообщал Фокус:
- В оккупированном Донецке был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.