Ситуация на Донбассе: боевики ранили двух украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе, 15 февраля, в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения, еще двое – боевые поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

За сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, запрещенное минского договоренностями.

Обстрелы зафиксировали вблизи Песков, Лебединского, Невельского, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Луганского и Крымского.

Как ранее сообщал Фокус: