Масок и тестов нет, но вы держитесь. В соцсетях обсуждают борьбу с коронавирусом в Украине

По официальным данным МОЗ, в Украине зарегистрированы пять случаев китайского коронавируса COVID-19. Четыре в Черновицкой области и один – в Житомирской (летальный). Однако, если изучить соцсети, и истории, которыми делятся в них украинцы, может сложиться впечатление, что заразившихся в Украине куда больше. Хотя бы по той причине, что провериться на коронавирус и получить надежный результат довольно сложно. Даже для тех, кто недавно был за границей и теперь более пневмонией.

Киевлянин Александр Моргун подробно рассказал о своих попытках провести все необходимые тесты, когда у его матери диагностировали двустороннюю пневмонию, а назначенное лечение не привело к улучшению состояния. По совету врача из частной клинике, Александр обратился в одну из опорных клиник по борьбе с распространением коронавируса, где, как сообщали, можно сделать тест на COVID-19. Однако там ему заявили, что "мы такое не делаем" и отправили проходить платный тест в клинике "Добробут".

В Александровской клинической больнице Александру ответили, что тест "делать не будут" и бросили трубку. Выводы киевлянина неутешительные: если человек с подозрением на коронавирус COVID-19 не может пройти его уже несколько дней, значит, с карантином и прочими чрезвычайными мерами что-то не так.

Еще одна жительница Киева, Дана Яровая, почувствовав недомогание, сопровождающееся сухим кашлем и ростом температуры, попыталась выяснить у медиков, что ей делать. По сути, пишет женщина, ей помогли только в службе 103. Там, по крайней мере, хотя бы задали наводящие вопросы и рассказали, что делать дальше. В то же время семейный врач, к которому обратилась Яровая, стал назначать препараты, даже не встретившись с пациенткой. А в Александровской клинической больнице, где, как утверждают власти, можно сделать тест на коронавирус, сразу заявили, что у Яровой "не коронавирус". Диалог с дежурным в больнице киевлянка привела полностью:

"Я: а вы тесты на коронавирус делаете?

Они: у вас не коронавирус.

Я: я общалась с людьми, которые перенесли инфекцию с воспалением лёгких и плевритом, они приехали из-за границы.

Они: воспаление легких и коронавирус не связаны.

Я: немая пауза. А что мне тогда делать?

Они: ну идите сделайте ренген.

Я: если я заражена, я заражу массу народу.

Они: вот да, именно.

Я: так что делать?

Они: сидите дома.

Я: а лечится чем?

Они: пусть семейный врач назначает".

По словам киевлянки, у нее не поинтересовались, с кем она живет, где была в последнее время, пересекала ли границу.

В итоге советы Яровая получила от друзей-медиков, которые подтвердили, что на бесплатный тест на коронавирус особо полагаться не стоит. В связи с чем женщина выказала опасения, что количество заболевших в Украине и в Киеве, в частности, все-таки намного больше, нежели заверяют в МОЗ.

"В маленькой Эстонии 114 подтверждённых инфицированных, а у нас уже который день 3 человека", — написала девушка. По последним данных, их уже шесть, но все равно подозрительно мало, учитывая масштабы бедствия в соседних странах.

Аналогичная история получилась и у журналиста Романа Бочкалы, который попробовал пройти тестирование с диагнозом "трахеобронхит".

Другие горожане, даже замечая у себя симптомы заболевания, не спешат проверяться на коронавирус. Даже после отрицательных результатов тестирования на грипп и другие вирусные инфекции.

При этом официальные данные вселяют оптимизм в тех, кто им верит. Как и решительные шаги властей по предотвращению эпидемии коронавируса в Украине. Например, с 17 марта Киев ограничивает передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий. И рекомендует закрыть все места торговли кроме хозяйственных и продуктовых магазинов, аптек, автозаправок, банков и банкоматов. Спортзалы, салоны красоты, ночные клубы работать не должны.

По словам Кличко, работу общественного транспорта пока не ограничивают. В то же время он призвал жителей города по возможности оставаться дома. О том, почему провериться на коронавирус практически невозможно и для кого берегут закупленные тесты, официальных объяснений нет.

Жалуются украинцы и на отсутствие в аптеках масок и антисептиков.

Становится очевидным, что персонал супермаркетов и банков никак не защищен. И очень немногие учреждения предлагают посетителям воспользоваться антиспетиками. Не менее халатно к воззваниям МОЗ относятся и рядовые граждане.

По наблюдениям украинцев, не защищены и врачи, что приезжают к пациентам с подозрительными симптомами.

Вызвало вопросы и проведение в Киеве многолюдных ярмарок уже после введенных Кабмином ограничений.

Также остались неизменными очереди пенсионеров в банки и на почту.

И самое главное – церкви никак не ограничили количество прихожан. Более того, никак не изменились правила причастия – всем суют в рот одну и ту же ложку, и крест, который целуют прихожане, также никак не дезинфицируется. Как и иконы. Правда, наблюдатели сообщают, что иногда их протирают тряпкой. Тут православные верующие мало чем отличаются от мусульман, которые в Иране облизывали решетку у "чудодейственной" гробницы, веря, что эта процедура им поможет в борьбе против коронавируса.

Фото: The Бабель

Неизменной осталась ситуация и в Киевской Лавре: там прихожане продолжают прикладываться к мощам и иконам.

Фото: The Бабель

Тем временем министр здравоохранения Илья Емец призывает украинцев больше десяти не собираться, работать дистанционно и оповещает о том, что лучшие эпидемиологи Украины будут собраны в "оперативный штаб".

Тем временем в реальной жизни школьники, отправленные на карантин, гуляют компаниями и ходят в кафе, люди продолжают ездить на работу в переполненном метро, а в больницах всеми силами пытаются уклониться от проведения тестов на COVID-19.

Впрочем, справедливости ради, следует добавить, что украинцы, которые застали наступление эпидемии коронавируса в странах Европы, сообщают о подобных проблемах и там. К примеру, в Польше медики прямо отвечают заболевшей украинке с видом на жительство, что "не знают, что делать" при обнаружении подозрительных симптомов. При этом врач из поликлиники идти к заболевшей домой отказался, в скорой ей дистанционно поставили диагноз "грипп", а в инфекционной больнице рассказали о десятичасовых очередях.