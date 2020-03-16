Украинцы в Египте должны планировать свое возвращение самостоятельно, – ГПСУ

Находящиеся в Египте граждане Украины, которые не могут прилететь на родину из-за прекращения авиасообщения, должны планировать свое самостоятельное возвращение.

Об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко на брифинге, пишет "112 Украина".

По его словам, туристы с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать свое возвращение самостоятельно.

"Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам об этом, в частности о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", – заявил Никифоренко.

Ранее сообщалось, что в Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Отели расположены на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".