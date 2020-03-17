Зеленский – молодым людям: У нас демографический кризис. Пришло время с ним бороться

Кроме коронавируса Украина страдает и от демографического кризиса. И сейчас – самое время с ним бороться.

Таким мнением в эфире ICTV поделился президент Владимир Зеленский.

"Для молодых людей: вы же знаете, у нас есть один кризис – коронавирус, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, пришло время бороться и с ним", – говорит Зеленский.

Также президент посоветовал во время карантина читать книги и смотреть кино.

"Иногда из-за работы, из-за того, что у нас не хватает времени, мы не находим времени на простое общение с нашими детьми... Будьте дома, читайте книги, смотрите кино", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.