Кличко рассказал, когда будет закрыто киевское метро

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков", – написал Кличко.

По его словам, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома", – говорит мэр.

Как ранее сообщал Фокус: