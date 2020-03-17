Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках карантинных мероприятий, – МВД

Во время проведения карантинных мероприятий на территории Украины, полицейские при патрулировании будут проверять и общественный транспорт.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, патрульные будут следить за соблюдением мер, направленных на минимизацию распространения китайского коронавируса.

"Самое главное – это остановить распространения вируса. Наиболее опасным местом заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию. У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, что они обязаны работать по закону", – сказал заместитель министра.

Геращенко выразил надежду, что все граждане, которые нуждаются в самоизоляции, будут придерживаться карантинного режима.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными на коронавирус", – сказал Антон Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.