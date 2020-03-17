В Украине – семеро: МОЗ опубликовал оперативную информацию о распространении COVID-19

Министерство здравоохранения Украины опубликовало сводку о ситуации с коронавирусом в Украине в частности и в мире в целом. На утро 17 марта в Украине зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области - четыре случая, в Киеве - два и в Житомирской области - один (летальный).

Всего с начала 2020 году в Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 44 - исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ обработала около 500 образцов.

В мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах / территориях / регионах.

На территории Европейского региона зарегистрировано 63 268 случаев заболевания COVID-19.

Наибольшее количество заболевших – в Италии: 27 980 человек. А также в Испании - 9 191.

На третьем месте Франция с 6 633 заболевшими и Германия – там заболели 6 012 человек.

Сводка по остальным странам выглядит так: Швейцария 2 200, Великобритания 1 547, Голландия 1 413, Норвегия 1 169, Швеция 1 059, Бельгия 1 058, Австрия 1 016, Дания 914, Греция 352, Чехия 298, Финляндия 272, Израиль 250, Португалия 245, Исландия 180, Ирландия 169, Румыния 158, Польша 156, Сан-Марино 102, Российская Федерация 93, Эстония 79, Словакия 72, Словения 57, Албания 51, Хорватия 49, Сербия 46, Болгария 43, Венгрия 39, Беларусь 36, Латвия 34, Грузия 33, Кипр 33, Армения 30, Республика Молдова 23, Мальта 21, Азербайджан 19, Босния и Герцеговина 19, Люксембург 19, Северная Македония 19, Литва 17, Андорра 14, Лихтенштейн 7, Казахстан 6, Турция 5, Монако 2, Святой Престол 1) и 2 755 летальных случаев (в мире 7 154).

Как ранее писал Фокус:

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). За проголосовали 344 депутата. Документ инициировали депутаты из разных фракций во главе с председателем комитета по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким. Закон вынесли на голосование без предварительного обсуждения.