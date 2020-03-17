Боевики выпустили по позициям ВСУ 15 мин: ранены двое украинских бойцов
Двое украинских бойцов на Донбассе в результате обстрела получили осколочные ранения.
Об этом информирует штаб ОС.
Боевики обстреляли позции украинской армии у Новотошковского (Луганская область) из минометов 82 калибра – в общем сложности они выпустили 15 мин.
Раненных военных доставили в военный госпиталь, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.
В штабе говорят, что в ответ на обстрел украинские бойцы использовали имеющиеся у них огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.
Всего же за прошедшие сутки противник 10 раз нарушал режим прекращения огня.
Как ранее сообщал Фокус:
- В оккупированном Донецке был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.