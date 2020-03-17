Боевики выпустили по позициям ВСУ 15 мин: ранены двое украинских бойцов

Двое украинских бойцов на Донбассе в результате обстрела получили осколочные ранения.

Об этом информирует штаб ОС.

Боевики обстреляли позции украинской армии у Новотошковского (Луганская область) из минометов 82 калибра – в общем сложности они выпустили 15 мин.

Раненных военных доставили в военный госпиталь, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

В штабе говорят, что в ответ на обстрел украинские бойцы использовали имеющиеся у них огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.

Всего же за прошедшие сутки противник 10 раз нарушал режим прекращения огня.

Как ранее сообщал Фокус: