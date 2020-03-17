Врачи на Буковине признали, что у умершей у них женщины был коронавирус
У умершей вчера женщины в Черновицкой области действительно был коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Вчера, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая лежала на стационаре с подозрением на коронавирус.
Тогда врачи твердили, что ее смерть никак не связана с коронавирусом: женщина якобы умерла из-за "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции".
Накануне у нее взяли анализы на COVID-19, но результаты ко времени заявления врачей были не готовы.
Сегодня же в Черновицкой ОГА пишут, что у умершей женщины все же нашли COVID-19 и сейчас устанавливается круг контактных лиц пациентки.
"Всех их отправят на самоизоляцию, а в случае появления симптомов – госпитализируют", – уверяют в облгосадминистрации.
Примечательно, что перед сегодняшним сообщением МОЗ о 6 зараженных в Черновицкой области, в ОГА писали о 4 инфицированных. О смерти женщины от коронавируса в сводке также ничего сказано не было.
Вскоре после выхода сообщения Минздрава, пост на странице Черновицкой ОГА удалили. Позже появился новый, в котором говорилось о 6 случаях заражения коронавирусом и вчерашней смерти от COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.
- Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).