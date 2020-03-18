"Тело подтягивали уже после смерти". Телеканал перепутал субтитры под обращением Зеленского

Трансляция обращения президента Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалась субтитрами с сериала "Нюхач" из-за технической ошибки.

В то время, когда Зеленский обещал всех украинцев вернуть домой, в титрах написали "Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу! Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей".

Владимир Зеленский рассказывал в своем видеообращении о системе "ДРУГ", которая призвана сообщать МИД Украины о местонахождении украинцев за границей.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.