Правительство ожидает помощь от МВФ в ближайшее время
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что помощь от Международного валютного фонда ожидается в ближайшее время.
Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина.
По его словам, Украина активно ведет переговоры о выделении помощи от МВФ.
Он напомнил, что министру финансов предоставлено распоряжение договориться с МВФ о получении финансовой помощи, в частности в связи с распространением коронавируса в Украине и экономическими последствиями, которые это нанесет экономике.
"Вчера состоялась встреча с послами стран большими семерки. Вчера и каждый день продолжаются переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки... Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат. Месседжи и обратна связь от МВФ на сегодня достаточно позитивные", – говорит Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минфин должен провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами по финподдержке по преодолению последствий коронавируса – требования президента Украины Владимира Зеленского.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.