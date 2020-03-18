Правительство ожидает помощь от МВФ в ближайшее время

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что помощь от Международного валютного фонда ожидается в ближайшее время.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина.

По его словам, Украина активно ведет переговоры о выделении помощи от МВФ.

Он напомнил, что министру финансов предоставлено распоряжение договориться с МВФ о получении финансовой помощи, в частности в связи с распространением коронавируса в Украине и экономическими последствиями, которые это нанесет экономике.

"Вчера состоялась встреча с послами стран большими семерки. Вчера и каждый день продолжаются переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки... Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат. Месседжи и обратна связь от МВФ на сегодня достаточно позитивные", – говорит Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус: