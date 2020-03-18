Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

По состоянию на утро 18 марта во Львове 24 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, все люди молодого возраста, которые вернули из-за границы.

Об этом сообщает руководитель штаба оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове Галина Сличная, передает пресс-служба львовского горсовета.

"Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез – основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 – это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", – сказано в сообщении.

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