"Киевпастранс" будет увольнять водителей за перевозку больше 10 пассажиров

Генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко заявил, что водители в Киеве, которые позволят находиться в транспортном средстве более чем 10 пассажирам, будут подлежать штрафам, лишениям премий и даже увольнениям.

Об этом сообщает Страна.ua.

"Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта)...Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава. Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишения премии вплоть до увольнения", – заявил он.

Левченко отметил, что ему уже известны несколько фамилий водителей 3-4 маршрутов, по которым впоследствии будет решаться вопрос о наказании. Он также подчеркнул, что контроль количества человек в транспортном средстве должен осуществлять при участии Нацполиции.

Глава КП "Киевпастранс" добавил, что уже вечером 18 марта водители будут осуществлять перевозки с участием представителей правоохранительных органов.

В настоящее время в Киеве работает около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев. Подвижные составы дважды в день обрабатываются дезинфицирующем средством: перед выездом и заездом в депо.

Напомним, в киевский транспорт пассажиров будут пускать только при наличии масок.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.