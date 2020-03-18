Метро на карантине: "Киевпастранс" назвал дублирующие наземные маршруты (список)

Но пускать в транспорт будут только при наличии масок

"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Святошинско-Броварскую ветку метрополитена (станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная") продублируют такие маршруты:

автобусы: №№2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

троллейбусы: №№5, 7, 43, 50;

трамваи: №№1, 3, 14, 15, 18;

маршрутное такси: №228.

Сырецко-Печерскую ветку метрополитена (станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец") продублируют:

автобусные маршруты: №№51, 63, 45, 91;

троллейбусные маршруты: №№5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

трамвайные маршруты: №№14, 15, 18;

маршрутное такси: №№220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейскую ветку метрополитена (станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки") продублируют:

автобусные маршруты: №№19, 51, 62, 73, 72, 119;

троллейбусные маршруты: №№11, 12, 42Д, 43, 45;

трамвайные маршруты: №№11, 12, 16, 17, 19;

маршрутное такси: №155, 166, 500.

Напомним, в киевский транспорт пассажиров будут пускать только при наличии масок.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен закрыт с 17 марта, 23:00.