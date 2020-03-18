Минздрав: карантин ‒ это не значит, что надо ходить в гости к друзьям
Правительство при необходимости может ужесточить в Украине режим карантина.
Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец. Его обращение опубликовано на сайте Минздрава.
Емец считает, что немало украинцев легкомысленно относятся к карантинным мероприятиям.
"Запомните: карантин ‒ это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция ‒ это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым!", ‒ отметил глава Минздрава.
Он также призвал украинце всеми способами пропагандировать домашний режим, так как простые вещи спасают жизнь.
"Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Перед угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг ‒ защитить украинский народ", ‒ подытожил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.