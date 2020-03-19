Борт президента Украины эвакуировал из Австрии 33 украинца
Самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" 33 украинцеа, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых – 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.
Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания на коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.
После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят врачи.
Вернувшись домой, эвакуированы граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня, 18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- Тем временем, общее число инфицированных коронавирусом достигло 200 тыс. человек. Так, всего в мире заразились коронавирусом 205 452 человек, умерли от заболевания – 8 248 человек.