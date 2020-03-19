В Полтаве ремонтируют участок международной трассы – координатор "Большой стройки" Голик

В Полтаве продолжается ремонт на улицах Киевское шоссе и Харьковское шоссе, которые являются частью международной трассы М-03 Киев - Харьков - Должанское. Капитальный ремонт проводится в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в Facebook координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

"Полтавская область. Трасса М-03 Киев - Харьков - Должанское. Участок в Полтаве. ул. Киевское шоссе и ул. Харьковское шоссе. Капитальный ремонт", - написал он.

Автодорога M-03 — дорога международного значения на территории Украины. Трасса является составной частью европейских маршрутов E 40 и E 50.

Напомним, за сотнями инфраструктурных проектов по всей стране в рамках национальной программы "Большая стройка" можно наблюдать в режиме онлайн через специальный Telegram-канал.

Ранее Юрий Голик заявил, что на строительство и капитальный ремонт дорог "Укравтодор" получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.