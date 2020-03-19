Глава МОЗ попросил перевозчиков помочь с доставкой врачей на работу

Глава Минздрава Илья Емец просит транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 марта.

В частности, министр обратился ко всем государственным и частным транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти с призывом объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские врачи могли беспрепятственно добираться до мест работы и оказывать необходимую помощь больным.

"Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шатлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни", – говорит Емец.

В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.