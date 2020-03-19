Глава МОЗ попросил перевозчиков помочь с доставкой врачей на работу

Украина
Илья Емец также призвал всех граждан соблюдать карантин

Глава Минздрава Илья Емец просит транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 марта.

В частности, министр обратился ко всем государственным и частным транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти с призывом объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские врачи могли беспрепятственно добираться до мест работы и оказывать необходимую помощь больным.

"Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шатлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни", – говорит Емец.

В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.