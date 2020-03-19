В МИД России назвали провокацией готовящийся "Марш на Крым"

Украина
Чубаров считает, что марш не требует согласия украинских властей, поскольку "акция является законной"

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией готовящийся Меджлисом крымскотатарского народа "Марш на Крым". В Москве призывают этого не допустить, добавила она, сообщила газета "Коммерсантъ".

"Сейчас готовится новая провокация – некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", – сказала она на брифинге.

Напомним, в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 2 мая состоится марш крымских татар на Крым. Его участники намерены попасть на аннексированный полуостров в том числе силой. "Глава" Крыма Сергей Аксенов пообещал пресечь попытки вторжения.

Чубаров считает, что марш не требует согласия украинских властей, поскольку "акция является законной". В то же время, он заверил, что организаторы марша "будут стараться" согласовывать свои действия с украинскими властями.

12 февраля на КПВВ "Чонгар", где состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Чубаров пригласил на марш народных депутатов Украины. Но дата марша при этом была названа другая. "Мы вас всех ждем: 3 мая мы идем на Крым... Это наша земля, и многим из вас ничего не угрожает, кроме, возможно, маленького стресса. Давайте просто в один день пойдем и проведаем, как там живут наши граждане", – сказал Чубаров.

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