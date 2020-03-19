В МИД России назвали провокацией готовящийся "Марш на Крым"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией готовящийся Меджлисом крымскотатарского народа "Марш на Крым". В Москве призывают этого не допустить, добавила она, сообщила газета "Коммерсантъ".

"Сейчас готовится новая провокация – некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", – сказала она на брифинге.

Напомним, в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 2 мая состоится марш крымских татар на Крым. Его участники намерены попасть на аннексированный полуостров в том числе силой. "Глава" Крыма Сергей Аксенов пообещал пресечь попытки вторжения.

Чубаров считает, что марш не требует согласия украинских властей, поскольку "акция является законной". В то же время, он заверил, что организаторы марша "будут стараться" согласовывать свои действия с украинскими властями.

12 февраля на КПВВ "Чонгар", где состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Чубаров пригласил на марш народных депутатов Украины. Но дата марша при этом была названа другая. "Мы вас всех ждем: 3 мая мы идем на Крым... Это наша земля, и многим из вас ничего не угрожает, кроме, возможно, маленького стресса. Давайте просто в один день пойдем и проведаем, как там живут наши граждане", – сказал Чубаров.

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