Глава фракции "Слуги народа" заявил, что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе. По его словам, такое решение было бы достаточным компромиссом между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал Арахамия.

Читайте также: Чубаров назвал дату марша крымских татар на аннексированный полуостров

Глава фракции "Слуга народа" также подчеркнул, что это исключительно его личное мнение.

Слова Арахамии прокомментировал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В комментарии для UA: Крым он заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России пол миллиона крымских татар.

"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч... Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду", – сказал он.

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти обеспечат жильем около пятисот семей крымских татар.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию о возможном восстановлении водоснабжения аннексированного Крыма.