Водолаз пытался переправить из Украины в Румынию медицинские маски
В Закарпатской области пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который пытался переправить по реке дефицитные медицинские маски в Румынию.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что злоумышленника задержали на берегу реки Тисы. Он как раз выходил из воды, а увидев пограничников, попытался скрыться, но был пойман.
"Никаких документов при себе у него не было, но он сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски", – говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова. Суд арестовал его на 10 суток. Материалы дела направлены в суд.
Пограничники предупреждают, что температура воды в реках сейчас довольно низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение бурное и стремительное, однако люди подвергают себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.
- 13 марта в Борисполе обнаружили 1,5 тонн масок, которые контрабандой пытались вывезти из страны. Перед этим 10 тыс. контрабандных масок выявили на границе с Польшей.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи. Как отмечает издание, больше всего воруют хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, которые обладают высоким уровнем фильтрации (до 95%).