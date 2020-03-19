Водолаз пытался переправить из Украины в Румынию медицинские маски

В Закарпатской области пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который пытался переправить по реке дефицитные медицинские маски в Румынию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что злоумышленника задержали на берегу реки Тисы. Он как раз выходил из воды, а увидев пограничников, попытался скрыться, но был пойман.

"Никаких документов при себе у него не было, но он сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова. Суд арестовал его на 10 суток. Материалы дела направлены в суд.

Пограничники предупреждают, что температура воды в реках сейчас довольно низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение бурное и стремительное, однако люди подвергают себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем.

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