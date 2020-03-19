Дезинфекция водкой и луком. Как в Луганске готовятся к эпидемии коронавируса

Ограничений на передвижение нет

Врачи упорно молчат, не имея четких инструкций по поводу того, о чем можно говорить. 16 марта на очередном внеплановом совещании весь медицинский персонал обязали иметь при себе три маски, одну из которых они должны изготовить сами из нескольких слоев марли. При малейшем подозрении на вирус кашляющих пациентов отправляют для детального осмотра в специальные изолированные кабинеты. Никаких тестовых систем или аппаратов для быстрого измерения температуры в «ЛНР» не применяется.

Напоминая о необходимости применения масок, главврачи не столько пекутся о здоровье медицинского персонала, сколько о проверках санстанций, обещающих ввести жесткие санкции за нарушения масочного режима. В учебных заведениях медицинский персонал действует согласно каким-то непонятным планам: медсестры проверяют головы детей на педикулез и никакой разъяснительной работы не ведется. В местных новостях тему инфекции упомянули единожды, показав подготовленные боксы инфекционного отделения, укомплектованные всем необходимым на случай пришествия вируса в «ЛНР». Особый акцент был сделан на том, что отделение сейчас пустует и официально выявленных случаев вирусной инфекции в «ЛНР» пока не подтверждено.

Никаких ограничений передвижения по «ЛНР» нет, как нет и карантина. С 18 марта в учебных заведениях отменена кабинетная система и введено стационарное обучение по классам (раньше дети переходили из класса в класс, а теперь в классы приходят учителя-предметники). Тема карантина муссируется ежеминутно в каждой школе. В течение трех недель февраля все учащиеся средних школ находились на карантине по ОРВИ, и еще один карантин существенно нарушит учебный процесс. Но многие родители удерживают детей дома из страха заражения их вирусом.

18 Марта в Луганском национальном университете имени В. Даля официально был объявлен карантин до 20 апреля. Студентам была предложена дистанционная форма обучения по желанию, среди преподавателей начали устанавливать очередность дежурств. Многие студенты успели выехать по месту проживания. В 17:00 этого же дня карантин также официально отменили, что вызвало живое веселье всех сотрудников и уйму шуток.

В магазинах разбирают подсолнечное масло и муку

В «ЛНР» отменили общественные мероприятия с участием более 100 человек и школьные – более 50. Однако все запланированное проводится, но с условной пометкой: «Приглашено 90 человек».

Уборщицам вменено чаще проводить дезинфекцию помещений, на что технический персонал бюджетных организаций предпринял встречный ход: они обошли все кабинеты и предупредили, что ни хлорки, ни других обеззараживающих средств у них в наличии нет, поэтому пусть сотрудники сами в течение дня проветривают почаще кабинеты.

И если по «ЛНР» транспорт ходит в привычном режиме, а в ночное время продолжает действовать комендантский час, то самой большой проблемой для многих стало пересечение границ с Украиной и Россией. Это связано с вопросами бизнеса, доставкой посылок, приобретением медикаментов для личного использования и, самое главное, прохождением идентификации для получения украинской пенсии. 14 и 15 марта очереди на Станицу были до шести часов ожидания, отмечалось скопление людей на остановках в сторону старого моста на КППП «Станица Луганская». Никаких санкций в пределах «ЛНР» по передвижению нет, как нет ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте.

Что касается «профильных» медикаментов, то в течение последних 8–10 дней они в «республике» дефицит. В аптеках нет масок, перчаток, антисептических средств и противовирусных препаратов. Фармацевты предлагают гомеопатические препараты и марлю для самостоятельного изготовления масок в домашних условиях. Действует приказ по запрету вывоза из «республики» перевязочных средств. Новых поступлений лекарств и масок из России нет. Люди скупают помимо лекарственных препаратов продукты питания: муку, сахар, соль, крупы (в частности гречку), макароны, консервы, растительное масло – муку и растительное масло разбирают до последней бутылки. Возле хлебных киосков очереди в часы доставки продукции. Отмечается повышенный спрос на топливо на автозаправочных станциях.

Какое-либо информирование среди населения о путях передачи инфекции и ее симптомах отсутствует. Так, учителя начальных классов в одной из луганских школ обсуждали возможность дезинфекции парт и ручек дверей классов водкой или белизной в отсутствие иных антисептиков. А администраторы одной из спортивных секций выложили в холле порезанный лук.

А самое основное, нет четкого информирования населения об эпидемической ситуации в «республике», ширятся слухи, и, судя по масштабам паники, население готовится к чему-то более серьезному, чем военные действия.