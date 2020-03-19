Сказала, что из Италии. В Нежине госпитализировали женщину с похмельем

Вчера в Нежине с подозрением на коронавирус госпитализировали 38-летнюю женщину. Оказалось, у нее не коронавирус, а похмелье.

Об этом сообщил главврач Нежинской центральной городской больницы Александр Костырко, пишет местное издание Mynizhyn.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Симптомов ОРВИ у нее нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром – есть", – говорит он.

Сейчас она находится в боксе. "Мы, как врачи, приняли все необходимые меры. Она там пробудет до получения нами результатов (тестов, – ред), которые мы отправили в столицу", – добавил Костырко.

Результаты ожидаются в течение недели: экспресс-тест будет готов через сутки, окончательные выводы – будут позже.

Вчера, 18 марта, женщина вызвала скорую и сказала, что у нее двое суток держится высокая температура и что она якобы кашляет и задыхается.

Также она уточнила, мол три дня назад она вернулась из Италии. Оказалось, что женщина никогда не была за границей и у нее даже нет биометрического паспорта.

Сразу после госпитализации женщины глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко назвал у себя в Facebook всю ситуацию "обоснованным подозрением на коронавирус".

"Проведено оперативное совещание при участии руководства ОГА, Управления здравоохранения, Нацполиции, лабцентра МОЗ в Черниговской области", – писал Прокопенко.

Как ранее сообщал Фокус:

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