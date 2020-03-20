В Киеве две службы такси будут бесплатно возить медиков на работу, – Кличко

В Киеве службы такси перевозить медработников к работе бесплатно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

По словам мэра, добровольно помочь вызвались службы такси Bolt и Uber.

"Сейчас городские власти прорабатывают с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы", – сказал мэр.

Он рассказал, что по состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус 291 человек.

Кличко отметил, что для того, чтобы не создавать ажиотаж, и исходя из имеющихся мощностей, в Киеве делают тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания.

Кроме того, мэр рассказал, что в Киеве частное медицинское учреждение не сообщило о подтвержденном случае коронавируса у 50-летнего мужчины, который вернулся из Швейцарии.

"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских учреждений столицы, но центр не уведомил о положительном тесте ни пациента, ни министерство, ни Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила немецкая лаборатория, которая обратилась к нам с этим позитивным диагнозом", - сказал Виталий Кличко.

Зараженный коронавирусом человек находится на самоизоляции и получает медицинскую помощь под наблюдением врача.

По словам Кличко, аппаратов искуственной вентиляции легких в Киеве уже более 300. Из резервного фонда на закупку необходимого для больниц выделили 260 млн грн.

Мэр также рассказал, что в Киеве проведут акцию в поддержку Италии, которая по количеству жертв из-за коронавируса обогнала Китай.

В рамках акции на Крещатике установили флажки Италии, а здание мэрии подсветят цветами итальянского флага.

"Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Многие из вас могли увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины сегодня. Три вечера, с пятницы до воскресенья, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага в поддержку тех людей, которые сейчас борются с этой опасной болезнью", – сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, сегодня в Киеве выехало 200 дополнительных маршруток.

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