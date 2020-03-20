Если количество зараженных будет расти, карантин будет стопроцентно продлен, – Ляшко

За сутки выявили 10 новых cлучае коронавирусной инфекции

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает возможные варианты продолжения карантина из-за коронавируса после 3 апреля.

Об этом он заявил в эфире шоу "Право на владу".

По его словам, Минздрав готовится к такому варианту, однако решение о продлении карантина будет зависеть от распространения коронавируса.

"Это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Евросоюза. Если будет происходить такое продолжение роста – карантин будет стопроцентно продлен", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус: