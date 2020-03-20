В Житомире изолировали окружение мужчины, который заболел коронавирусом

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что медикам удалось установить группу людей, которые контактировали с заболевшим коронавирусом жителем Житомира. Об этом передает 112 Украина.

Он отметил, что речь идет о достаточно большой группе людей, все они изолированы.

"Ближайшее окружение изолированного мужчины, которое вместе с ним ехало из аэропорта Борисполь, это семья. Достаточно большой круг лиц, которые контактировали с пациентом, уже установлен. Они идут на самоизоляцию. Есть ли признаки заболевания – им делаются тесты", – сказал Сухомлин.

По его словам, состояние больного оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

"Он был доставлен скорой помощью с клиническими симптомами ОРВИ: кашель и повышение температуры. Учитывая то, что при сборе анамнеза мы выяснили, что пациент находился за границей в очаге инфекции, было решено его госпитализировать. Мы его протестировали цитотестами, он был отрицательный, но по протоколам после ПЦР-исследование мы его дообследовали и обнаружили у него коронавирус", – сказал медицинский директор Житомирской городской больницы Андрей Волков.

В настоящее время мужчина находится в одноместном боксе местной больницы. Однако, как сообщается, в лечебном учреждении присутствует большой дефицит защитных костюмов и медицинских масок. В больнице планируют закупить дыхательные аппараты и аппараты кислородного обеспечения.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.