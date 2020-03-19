По пациенту с коронавирусом много вопросов. Полиция помогла их частично решить, – мэр Житомира

Житель Житомира скрывал, что возил в Австрию тургруппу. Оставаться в больнице он тоже отказывался, но полиция вовремя вмешалась

Житель Житомира, у которого обнаружили коронавирус, на самом деле возвращался из Австрии не с другом и сыном, а с целой группой туристов.

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По словам городского главы, "по этому гражданину есть очень много вопросов"

"Во-первых, он не хотел оставаться в больнице и тут спасибо полиции, что она вмешалась и помогла нам", – начал Сухомлин.

"А во-вторых, мы выяснили, что он возил в Австрию целую группу. Уже знаем турфирму, от которой эта группа ездила. С этой же группой он возвращался в Украину", – говорит Сухомлин.

При этом, со слов самого пациента удалось установить личности только его жены, детей и друга, который встречал его в аэропорту.

Но по соцсетям, по фото, которые он выкладывал в сеть, правоохранителям удалось установить круг его контактных лиц.

"Первое, что нужно будет сделать по этому кругу лиц – это самоизоляция. Второе – это тесты и лабораторные исследования, если есть признаки заболевания", – добавил Сухомлин.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.