Попы в Бердянске ударили крестным автопробегом по эпидемии коронавируса

В пятницу, 20 марта, в Бердянске священнослужители провели необычный автопробег "Крестный ход", во время которого поливали улицы и проезжающие мимо машины святой водой. Так священники пытались "прогнать коронавирус". Об этом пишет Zp.depo.ua.

Отмечается, что автоколонну возглавил автомобиль с громкоговорителем, далее следовал грузовик с бочками, с которой священник окроплял город святой водой. За основным авто следовало еще около десятка автомобилей.

Из динамиков при этом было слышно: "Наша вера православна – вера вечная, вера славна...".

В Facebook-группе Брд24/7 Бердянск, пользователь Виталий Пархоменко написал: "Ну вот как этих людей можно назвать? Чтобы было понятнее, это "мацковскский патриарх".

Как ранее сообщал Фокус:

Послушники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением о спасении от коронавируса. Первый крестный ход был совершен 18 марта.