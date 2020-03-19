Монахи ходят вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери

Послушники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением о спасении от коронавируса.

Об этом в Instagram написал наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Отмечается, что первый крестный ход был совершен 18 марта.

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери.

Они будут молиться о помощи всем нуждающимся.

"Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву", – написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями.

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