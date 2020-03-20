Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля, – СМИ
Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источники в КП "Киевский метрополитен".
По данным издания, распоряжение относительно продления карантина для сотрудников метрополитена пришло от руководства. Время до открытия, по словам источника, сотрудники киевского метрополитена используют, чтобы провести ремонтные работы на станциях и платформах.
"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", – отметил источник.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Киевское метро закрыли в рамках предупреждения распространения коронавируса 17 марта в 23:00 на время карантина, который действует до 3 апреля. Также не работает метро в Харькове и Днепре.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена.