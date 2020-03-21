Ушла из жизни социолог Ирина Бекешкина

Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным", – сказано в сообщении.

4 февраля ей исполнилось 68 лет.

В 1974 году окончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т.Шевченко.

С 1991 года – научный сотрудник Института социологии НАН Украины. С 1996 года – заместитель директора фонда Демократические инициативы (Киев), с 2001-го - научный руководитель фонда. Научный редактор бюллетеня Политический портрет Украины, издаваемого фондом. С 2010 года – директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива (после смерти основателя руководителя фонда Илька Кучерива).

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