Бетонные блоки на дорогах и масочный режим. Черновцы защищаются от коронавируса

В Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области. Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть въезды в город, а в самих Черновцах вводится обязательный масочный режим.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы", – сказано в распоряжении мэра.

Каспрук поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками.

Перекрывается объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В.Александри, мост через реку Прут.

В своем обращении он сказал, что обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть – маски. Любые – самодельные, купленные", – сказал Каспрук.

Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", – сказал Каспрук.

Все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля.

Детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей.

Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За сутки в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом.

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