Бетонные блоки на дорогах и масочный режим. Черновцы защищаются от коронавируса
2020-03-21 12:05:00
С понедельника в городе вводится масочный режим, а въезды в город перекрыты
В Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области. Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть въезды в город, а в самих Черновцах вводится обязательный масочный режим.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы", – сказано в распоряжении мэра.
Каспрук поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками.
Перекрывается объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В.Александри, мост через реку Прут.
В своем обращении он сказал, что обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта.
"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть – маски. Любые – самодельные, купленные", – сказал Каспрук.
Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан.
"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", – сказал Каспрук.
Все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля.
Детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей.
Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За сутки в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.