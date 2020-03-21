"По совету врачей": больного коронавирусом депутата Шахова госпитализировали

Нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов лег на госпитализацию в Александровской больнице.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

По словам Шахова, он успешно прошел самоизоляцию. "Все карантинные меры выдержаны", – пишет он.

Но по рекомендации врачей депутат все же пошел в Александровскую больницу на КТ (компьютерная томография) и рентген.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении больницы", – рассказал Шахов.

18 марта депутат Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине.

В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский затронул ситуацию с Шаховым и заявил, что все, кто контактировал с нардепом пройдут тест на коронавирус.

Также он добавил, что сам Шахов после возвращения из Европы не был в Раде и не принимал участия в голосованиях: за него это якобы делали его коллеги.

Позже нардеп опроверг слова Зеленского и заявил, что Офис президента просто "занимается поиском "сенсаций" среди депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.