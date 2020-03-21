Во вторник в Украине могут ввести чрезвычайное положение, — СМИ

В ближайшее время Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на свои источники.

Предварительно, заседание может состояться во вторник.

Вероятно, депутаты соберутся для того, чтобы проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине.

"Предварительно на вторник планируется внеочередное. Дана команда приготовиться на ближайшее время. На повестке - голосование за Указ президента о введении ЧП в стране", – говорят собеседники издания.

Нардепам уже рассылают сообщения о планах собрать внеочередное заседание.

Чрезвычайное положение – это исключительная ситуация, когда под угрозой находится "жизнь нации".

ЧП вводится указом президента не более чем на 30 дней на территории всей страны или на 60 дней на определеной ее части с возможностью продления только на один 30-дневный срок. Решение о ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.