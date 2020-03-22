Емец: Чрезвычайное положение необходимо было ввести сразу

Министр здравоохранения Илья Емец поддерживает введение чрезвычайного положения в Украине. Об этом он заявил в интервью 112 Украина.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что эффективной борьбы с распространением коронавируса все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздраве.

Напомним, по состоянию на вечер 22 марта в Украине подтверждены 73 случая коронавируса (за сутки 26 новых случаев). Больше всего, 14 новых случаев, выявили в Киеве у пассажиров самолета, которые прилетел из Женевы.

ЧП вводится указом президента не более чем на 30 дней на территории всей страны или на 60 дней на определеной ее части с возможностью продления только на один 30-дневный срок. Решение о ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным СМИ, во вторник, 24 марта, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине.